На Закарпатті інструктор районного ТЦК і СП допомагав за гроші ухилитися від служби в армії

За процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру інструктору відділення районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

За даними слідства, старший сержант підшукував охочих покинути військову службу військовослужбовців та за гроші сприяв у «вирішенні питання».

Встановлено, що він допомагав військовим, які повернулися із СЗЧ, знову тікати з батальйону резерву, а тих, хто вже прямував у військову частину, «знімав» із автобуса. Ще інших доставляв на приватному транспорті у безпечні місця або ж потай виводив за межі військових формувань.

Ціна таких послуг залежала від способу і складності справи та сягала від 3 до 5 тисяч доларів США з однієї людини. У такий спосіб підозрюваному вдалося заробити понад 21 тисячу доларів США від щонайменше п’яти «клієнтів».

Затримали військового у порядку ст. 208 КПК України – під час отримання 10 тисяч доларів США.

ПіУ ході санкціонованих обшуків виявлено і вилучено чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність, мобільні телефони, гроші у еквіваленті понад 36 тисяч доларів США, 5 золотих злитків вагою по 31 грам вартістю майже 700 тисяч гривень.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває встановлення всього кола причетних до незаконної схеми осіб.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, за матеріалами ДБР.

Довідка: санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону