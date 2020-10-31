На Закарпатті із пострілами зупиняли контрабандистів, які намагалися переправити до країн ЄС цигарки

Незаконному переміщенню через українсько-румунський кордон тютюнової продукції запобігли учора ввечері прикордонники Мукачівського загону неподалік населеного пункту Великий Бичків.

Під час патрулювання берегової відмілини річки Тиса, якою пролягає кордон з Румунією, наряд відділу «Ділове» помітив невідомих, що несли на плечах обгорнуті поліетиленом пакунки. Законні вимоги військовослужбовців контрабандисти проігнорували навіть після попереджувального пострілу, натомість покидали свої ноші та вдалися до втечі.

Зловмисники планували перемістити через кордон близько 2 тис. пачок сигарет з білоруськими акцизними марками. За цим фактом на адресу ДФС та Нацполіції направлені повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 204 КК України.

Тютюнові вироби доставлено до прикордонного підрозділу для подальшої їх передачі компетентним органам. Наразі тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до протиправних дій на кордоні.

ДПСУ