На Закарпатті керівництво управління водного господарства судитимуть за службову недбалість зі збитками у ₴58 млн.

Спеціалізована екологічна прокуратура Закарпатської обласної прокуратури скерувала до суду обвинувальні акти стосовно двох осіб з числа керівництва одного з міжрайонних управлінь водного господарства за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Слідством встановлено, що в.о. начальника управління уклав із підприємцем договір на виконання робіт із розчистки русла р. Тиса. При цьому не перевірив, що в останнього немає необхідних для цього документів – відповідних погоджень та спецдозволів на користування надрами. Раніше таку ж службову недбалість при укладенні договорів із вказаним ФОПом допустив і попередник підозрюваного на посаді – нині в.о. заступника начальника управління.

Протягом 2017-2020 років під виглядом розчистки русла на території Хустського району здійснювався незаконний видобуток піщано-гравійної суміші. Збитки склали понад 58 млн грн.

Згаданого підприємця у вересні минулого року засуджено за незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення (ч. 2 ст. 240 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ГУ Нацполіції Закарпаття за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури