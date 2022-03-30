На Закарпатті киянин намагався перетнути кордон за хабар у 3 тис. доларів

Житель столиці запропонував прикордоннику Мукачівського загону три тисячі доларів хабаря, аби покинути країну та втекти від мобілізації.

Для перетину кордону 33-річний чоловік обрав пункт пропуску «Солотвино», що на кордоні з Румунією. Під час проходження прикордонного контролю він спробував надати інспектору неправомірну грошову винагороду, на що отримав категоричну відмову.

Співробітники внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби спільно з офіцером оперативно-розшукового відділу Мукачівського загону факт надання неправомірної вигоди задокументували та на адресу Тячівського відділу поліції ГУ НП у Закарпатській області направили повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст.369 ККУ.

Всього впродовж минулої доби прикордонники Мукачівського загону припинили 16 спроб незаконного перетину кордону особами чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Восьмеро з них, розуміючи, що їм не дозволять виїхати до сусідніх країн, спробували обійти пункти пропуску, ще 8 намагались перетнути кордон за недійсними документами. // Закарпаття онлайн