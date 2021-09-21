На Закарпатті колишнього селищного голову підозрюють у земельній афері за збитками на ₴7,2 млн.

Ексчиновник підписав держакт права власності на ділянку площею 9,3 га. Таким чином він вивів землю із комунальної власності і передав її в іпотеку банку

Закарпатські правоохоронці підозрюють колишнього селищного голову на Мукачівщині у афері із землею. Дії експосадовця завдали державі збитків на 7,2 млн грн. Підозрюваному уже повідомили про підозру у службовій недбалості. Про це Depo.Закарпаття повідомили обласній поліції.

Ексчиновик підписав держакт права власності на ділянку площею 9,3 га. Таким чином він вивів землю із комунальної власності і передав її в іпотеку банку. У подальшому виконання умов договору було припинено, а землю продали підприємцю.

Поліція уже відкрила кримінальне провадження за цим фактом. За скоєне колишньому 65-річному чиновнику загрожує позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Слідство у справі триває.