На Закарпатті колишнього селищного голову підозрюють у земельній афері за збитками на ₴7,2 млн.

Ексчиновник підписав держакт права власності на ділянку площею 9,3 га. Таким чином він вивів землю із комунальної власності і передав її в іпотеку банку

Закарпатські правоохоронці підозрюють колишнього селищного голову на Мукачівщині у афері із землею. Дії експосадовця завдали державі збитків на 7,2 млн грн. Підозрюваному уже повідомили про підозру у службовій недбалості. Про це Depo.Закарпаття повідомили обласній поліції.

На Закарпатті колишнього селищного голов…

Ексчиновик підписав держакт права власності на ділянку площею 9,3 га. Таким чином він вивів землю із комунальної власності і передав її в іпотеку банку. У подальшому виконання умов договору було припинено, а землю продали підприємцю.

Поліція уже відкрила кримінальне провадження за цим фактом. За скоєне колишньому 65-річному чиновнику загрожує позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Слідство у справі триває.

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