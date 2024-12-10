На Закарпатті ліквідовано чергову схему нелегального переправлення ухилянтів за кордон

Зловмисник за гроші переправляв військовозобовʼязаних осіб до Румунії. Заробити легких грошей ділку завадили правоохоронці. Фігуранта затримали під час одержання обіцяної суми. Тепер йому загрожує до дев’яти років ув’язнення.

Оперативники Закарпатського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі ГУНП у Закарпатській області у взаємодії із працівниками Житомирського управління СБУ викрили ще одну схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон поза межами пункту пропуску.

До незаконних оборудок виявився причетним 32-річний мешканець Рахівського району. Встановлено, що він за гроші проводив військовозобовʼязаних чоловіків до Румунії. Вартість послуги варіювалась від 6 до 10 тисяч доларів.

Аби не привертати уваги, клієнти приїжджали у визначений район Закарпаття під виглядом туристів, селитися у готелях, після чого зустрічалися зі зловмисником для узгодження подальших дій.

В одному з випадків він повідомив клієнту, що особисто переведе його через кордон і попередив, що на певній ділянці дороги доведеться швидко пересуватися. Далі порадив взяти лише самі необхідні речі, документи та гроші загорнути у поліетиленовий пакет. Вирушати планували з самого ранку, а тому клієнт мав переночувати у фігуранта.

Спільно зі слідчими поліції Закарпаття оперативники ДВБ та СБУ затримали у процесуальному порядку 32-річного підозрюваного одразу після отримання ним 8100 доларів від клієнта.

Наразі слідчі поліції оголосили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. За незаконне переправлення осіб через державний кордон йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Крім того, перевіряється причетність інших осіб до незаконних оборудок фігуранта. Триває слідство.

Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська обласна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України