На Закарпатті ліквідовано чергову схему незаконного переправлення військовозобовʼязаних через кордон

Схему незаконного переправлення військовозобовʼязаних чоловіків через кордон ліквідували поліцейські з прикордонниками на Хустщині.

Як зʼясували поліцейські, до організації незаконного механізму причетний 24-річний житель села Нанково Хустського району.

Зловмисник за 4000 доларів пропонував військовозобовʼязаним сприяти у перетині ними кордону поза офіційними пунктами пропуску.

Саме під час того, як фігурант на мікроавтобусі «Mercedes-Benz» доставляв чергового клієнта до зеленого кордону з Румунією, зловмисника зупинили правоохоронці.

Фігуранта поліцейські затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. З місця події вилучили 4 тисячі доларів, мобільний телефон та автомобіль.

Дії зловмисника слідчі поліції кваліфікували за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів.

За скоєне закарпатцю загрожує до 9 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Наразі поліцейські працюють над встановленням імовірних спільників зловмисника.

Поліція Закарпатської області