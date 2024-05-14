На Закарпатті ліквідовано черговий канал незаконного переправлення осіб через кордон

Закарпатські правоохоронці отримали оперативні дані про налагодження в регіоні каналу для переправлення через кордон військовозобов’язаних чоловіків. Для припинення його функціонування слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області розпочали розслідування, оперативний супровід в якому здійснювали співробітники СБУ та Держприкордонслужби.

В ході проведення негласних заходів правоохоронцям вдалося встановити, що до організації трансферу чоловіків призовного віку причетний 26-річний житель міста Хуст. Відомо, що фігурант ретельно перевіряв своїх потенційних клієнтів, зокрема використовуючи спеціальне технічне обладнання для виявлення прихованих приладів для прослуховування, і тільки після цього погоджувався на «співпрацю». Кожному з бажаючих скористатися незаконними послугами зловмисника це коштувало 10 тисяч доларів. За оперативною інформацією, щомісяця підозрюваний переправляв через кордон близько 20 осіб.

Правоохоронці встановили орієнтовний час та місце чергової переправи групи з шести військовозобовʼязаних. У результаті, підозрюваного було затримано під час зустрічі з клієнтами та отримання від них оплати.

З місця події слідчі вилучили 30 тисяч доларів, банківські картки, два мобільні телефони, технічний прилад для прослуховування та автомобіль «Mazda 3».

26-річного хустянина, відповідно до статті 208 КПК України, поліцейські помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого з корисливих мотивів, слідчі ГУНП, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону, повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. За скоєне затриманому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці встановлюють можливих спільників фігуранта.

Поліція Закарпатської області