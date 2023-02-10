На Закарпатті ліквідовано стійкий канал нелегального переправлення чоловіків через держкордон: затримано організатора та 5 членів злочинної групи

Співробітники міграційної поліції ГУНП в Закарпатській області, спільно зі слідчими Ужгородського районного управління, використовуючи можливості відділу кримінального аналізу, заблокували функціонування на території області каналу з переправлення за кордон чоловіків призовного віку.

Встановлено, що організатором злочинного угруповання є житель Берегова, який вже фігурував у справах щодо нелегальної міграції. До схеми він залучив ще чотирьох закарпатців та одного вихідця з Луганщини. Троє з них раніше судимі за наркозлочини, незаконні заволодіння транспортними засобами та злочини у сфері довкілля.

В результаті проведення ряду оперативних заходів, вчора, за силової підтримки бійців КОРД, всіх шістьох зловмисників було затримано під час переправлення ними чергової групи втікачів у кількості 10 осіб. Сума грошових коштів, яку підозрювані мали виручити, складає 50 тисяч доларів США.

Переправлення відбувалося в межах «зеленого кордону» з Угорщиною, в обхід офіційних пунктів пропуску.

Одразу після затримання поліцейські невідкладно провели 8 обшуків. У зловмисників вилучено 4 автівки, якими вони користувалися під час підготовки та вчинення злочину.

Всіх затриманих зловмисників поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

За даним фактом в поліції, за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до дев’яти років ув’язнення з позбавленням права займатися певною діяльністю чи обіймати певні посади на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області