На Закарпатті ліквідували механізм ухилення від мобілізації: підозрюються двоє медспівробітників

Слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області у співпраці з СБУ викрили чергову схему, організовану для ухилення від мобілізації.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що до злочину причетні двоє лікарів-офтальмологів однієї з медустанов області.

За 6,5 тисяч доларів фігуранти створювали для військовозобовʼязаних фіктивну історію хвороби: оформляли чоловіків на стаціонарне лікування, а після видавали фальшиві довідки з «діагнозом» для подальшого оформлення інвалідності.

Співробітники поліції задокументували факт отримання хабаря одним із фігурантів схеми за вчинення таких протиправних дій.

Для отримання додаткових доказів у справі слідчі ГУНП в Закарпатській області провели вісім санкціонованих судом обшуків у кількох медичних установах регіону, у центрі медико-соціальної експертизи та за місцем проживання зловмисників. Серед вилученого – документація, що підтверджує злочинну діяльність.

На підставі зібраних матеріалів слідчі поліції, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Оперативні заходи у справі наразі продовжуються. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до схеми. Відповідно до санкції інкримінованої статті винним у вчиненні цього злочину загрожує до 5 років ув’язнення.

Поліція Закарпатської області