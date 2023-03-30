На Закарпатті ліквідували ще один канал нелегального переправлення за кордон ухилянтів

Вчора, 29 березня, в ході реалізації оперативної інформації, співробітники міграційної поліції ГУНП в Закарпатській області, спільно зі слідчими поліції регіону та військовослужбовцями Чопського прикордонного загону, припинили незаконну діяльність 20-річного ужгородця.

Правоохоронці встановили, що чоловік, за власною розробленою схемою, підшукував клієнтів серед чоловіків призовного віку та організовував для них незаконний перетин державного кордону України. За супровід та власне незаконну переправу до сусідніх країн зловмисник отримував по 3 тисяч доларів США із однієї особи.

Зловмисника було затримано «на гарячому», неподалік державного кордону, саме в той час, коли він намагався переправити до Словаччини двох чоловіків віком 23 та 25 років. Під час затримання в нього було вилучено близько 6 тисяч доларів США, попередньо отриманих від клієнтів. Наразі фігуранта помістили в ізолятор тимчасового тримання.

За даним фактом у поліції, за процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області