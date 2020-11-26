На Закарпатті, малолітня злодюжка поцупила у жінки гроші, заощаджені на операцію дитині
За фактом крадіжки гаманця на Хустщині поліція відкрила кримінальне провадження. Викрадені гроші поліцейські повернули потерпілим. У справі триває досудове розслідування
До поліції звернулася жителька Хустського району, яка повідомила, що у неї викрали гаманець, у якому знаходилися 46 тисяч 600 гривень. Жінка розповіла поліцейським, що ці кошти родина заощаджувала на операцію малолітній дитині.
Того дня потерпіла зняла з рахунку вказані кошти, після чого зайшла до місцевого магазину. Саме там її й обікрали.
Поліцейські провели ряд заходів, опрацювали записи камер відеоспостереження та вже за дві години розшукали особу, причетну до крадіжки — 12-річну місцеву жительку.
Завдяки оперативному реагуванню поліцейських, потерпілим повернуто викрадені кошти майже в повному обсязі. Дівчина встигла витратити 600 гривень з усієї суми.
Наразі дізнавачі проводять досудове розслідування за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про застосування щодо малолітньої дівчини заходів виховного характеру.
Відділ комунікації поліції Закарпатської областіTweet