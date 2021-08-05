На Закарпатті медичний працівник надавав довідки з фейковими результатами тестування на COVID-19

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури лікарю КНП «Тячівська консультативна поліклініка» повідомлено про підозру у проханні надання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

За інформацією слідства, підозрюваний пропонував пацієнтам медзакладу за неправомірну вигоду одержати підроблену довідку про негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19 без відбору необхідних мазків. Вартість однієї такої складала 500 грн. Лікар діяв у змові з невстановленими наразі особами, яким надсилав копії паспортів пацієнтів і від яких отримував готові документи у відповідь.

Усі обставини вказаного злочину встановлюються у рамках досудового розслідування. Його здійснюють слідчі СУ Головного управління Нацполіції в Закарпатській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Закарпатській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури