На Закарпатті «на гарячому» затримали чергового переправника через держкордон «призовників»

Оперативника міграційної поліції Закарпаття, спільно зі слідчими головного управління, а також працівниками Чопського прикордонного загону, запобігли черговій спробі нелегального переправлення через держкордон двох чоловіків призовного віку.

Йдеться про злочинну схему, організовану 47-річним мешканцем Ужгородщини. Відомо, що в обласному центрі Закарпаття чоловік підшукав двох клієнтів, бажаючих уникнути мобілізації, та за 7000 доларів пообіцяв допомогти їм потрапити до Словаччини.

Фігурант діяв одноосібно: самостійно розробив схему незаконної переправи, зустрівся з клієнтами та на власному автомобілі доставив їх до кордону. Потім, виконуючи вказівки зловмисника, чоловіки повинні були непомітно потрапити до сусідньої країни.

Організатора злочину затримали “на гарячому” вчора, 1 липня, близько 7-ої години ранку, саме неподалік кордону зі Словаччиною. Готівку, а саме отримані від двох клієнтів 7000 доларів, а також автомобіль “Nissan X-TRAIL” поліцейські вилучили.

За фактом злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто Незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Наразі 47-річний чоловік знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Найближчим часом йому буде повідомлено про підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід.

За скоєне чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Поліція Закарпатської області