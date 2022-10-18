На Закарпатті на отриманні хабаря затримали директора автошколи

Співробітники Берегівського районного відділу поліції провели ряд оперативних заходів, за результатами яких затримали на отриманні неправомірної винагороди директора однієї з автошкіл.

За 8500 гривень фігурант користувався своїм службовим становищем та «продавав» сертифікати про проходження навчання у автошколі та успішне складання іспиту.

Чоловіка затримали сьогодні, 18 жовтня, під час того, як він отримав хабар від чергового клієнта.

Його дії слідчі, за процесуального керівництва Берегівської окружної прокуратури, кваліфікували за статтею 368 Кримінального кодексу України.

Наразі чоловіка поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

В поліції готують всі необхідні матеріали для повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області