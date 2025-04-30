На Закарпатті неповнолітній шахрай ошукав потерпілих майже на ₴200 тисяч

Співробітники Тячівського районного відділу поліції у співпраці з працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Закарпатській області викрили та припинили шахрайську діяльність 16-річного жителя селища Тересва.

У ході розслідування поліцейські встановили, що підліток, будучи підписником популярної інтернет-платформи з продажу гаджетів, створив фейкові акаунти адміністратора та потенційного покупця. Надалі, від імені останнього, хлопець оформляв замовлення, а під профілем «адміна» — здійснював посередництво у купівлі-продажі гаджетів, а саме підтверджував отримання авансового платежу за замовлення. Після цього продавець надсилав товар поштою «замовнику», однак грошей за нього так і не отримував.

Таким чином йому вдалося ошукати щонайменше шістьох потерпілих з різних регіонів України на загальну суму майже 200 тисяч гривень.

Зібравши достатню доказову базу у справі слідчі Тячівського районного відділу поліції повідомили шахраєві про підозру за ч. 1, 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області