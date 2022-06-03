На Закарпатті оголосили підозру у продажі гуманітарної допомоги та військового спорядження керівниці місцевої ГО

Слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області спільно зі співробітниками СБУ провели ряд оперативних заходів, у ході яких встановили причетність керівниці місцевої громадської організації до протиправної діяльності.

Йдеться про схему, за якою здійснювався продаж предметів гуманітарної допомоги та військового спорядження, отриманого зокрема і з-за кордону. Відповідно до чинного законодавства, такі речі мають бути передані тим, хто цього потребує, безоплатно. Тому, усвідомлюючи протиправність своїх дій, порушниця замаскувала продаж під «благодійні внески». Тобто покупець міг придбати будь-які речі військового призначення абощо через заявку, в якій зазначалося, що це не оплата за товар, а благодійний внесок. Для військовослужбовців діяла знижка – вони могли сплачувати лише половину вартості за товар, який мали б отримати безкоштовно.

Розрахуватися клієнти могли як готівкою, так і перерахувавши кошти на особисті банківські картки, які були зареєстровані на членів організації. За наявними даними, з лютого 2022 року на вказані рахунки було переведено понад 3 мільйони гривень. Крім того, сума отриманих коштів доповнювалася і часткою прибутку від благодійних ярмарків та пожертвувань від громадян. Наразі вже зібрано докази, які підтверджують виведення таким чином майже 600 тисяч гривень.

У приміщенні організації та за місцем проживання 49-річної фігурантки проведені санкціоновані судом обшуки.

Зібравши достатньо доказів, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, 49-річній керівниці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України – незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв під час воєнного стану. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Санкція статті за такі дії передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Поліція Закарпатської області