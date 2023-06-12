На Закарпатті оперативно розкрили вбивство чоловіка, тіло якого знайшли на вулиці Берегова

Вчора, 11 червня, вночі на лінію «102» надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги про те, що на одній із вулиць міста Берегово він виявив тіло чоловіка, якого ймовірно вбили.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Берегівського районного відділу поліції та співробітники Головного управління Нацполіції в Закарпатській області. Правоохоронці зафіксували на тілі потерпілого явні сліди насильницької смерті та розпочали пошуки особи, причетної до злочину.

В результаті, провівши ряд оперативних заходів, вже за кілька годин співробітники кримінальної поліції затримали підозрюваного.

Встановлено, що того вечора 73-річний потерпілий гостював у 64-річного знайомого, разом чоловіки вживали алкогольні напої. Через конфлікт, що виник між ними, господар помешкання наніс кілька ударів по голові своєму гостю. Зрозумівши, що він вбив товариша, зловмисник відтягнув його тіло від будинку та сховав у кущах на тротуарній доріжці.

Поліцейські провели обшук на місці злочину та вилучили ряд важливих речових доказів, зокрема одяг зі слідами крові, як нападника, так і потерпілого, та кілька тупих предметів, якими зловмисник міг наносити удари.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто Умисне вбивство. Підозрюваного у порядку статті 208 КПК України помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області