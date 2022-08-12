На Закарпатті оперативно затримали зловмисника, який обікрав будинок багатодітної сім’ї

Вчора, 11 серпня, зранку до поліції Виноградова звернулася жителька села Вербовець, яка заявила про крадіжку грошей та коштовностей з її будинку.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, працівники якої провели детальний огляд місця злочину та з’ясували його попередні обставини.

Відомо, що крадіжку було скоєно у період з 7 до 9-ої години ранку. В цей час до помешкання, в якому перебувало троє малолітніх діток, проник зловмисник. Він викрав гаманець у якому було 9 тисяч гривень та золоту каблучку, після чого втік у невідому напрямку.

Оперативники сектору кримінальної поліції провели ряд заходів та швидко встановили, що до злочину причетний 32-річний мешканець села Підвиноградів. Фігуранта вдалося затримати «по гарячих слідах». Поліцейські вилучили у нього частину речових доказів, які буде повернуто потерпілій.

Наразі підозрюваного у крадіжці, у порядку статті 208 КПК України, помістили до ізолятора тимчасового тримання. Його дії слідчі кваліфікували за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції даної статті йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. У справі триває досудове розслідування.

Поліція Закарпатської області