На Закарпатті п’яні чоловіки лізли у бійку з прикордонниками, погрожували їм вбивством

На Закарпатті п’яні чоловіки намагались влаштувати бійку з прикордонниками після відмови від перевірки документів. Погрожували їм вбивством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Що сталось

Інцидент стався під час того, як прикордонники наряду “Контрольний пост” від відділу “Яблунівка” Мукачівського загону зупинили автомобіль Ford Mondeo, яким їхали двоє чоловіків. Обидва з Закарпаття.

“Дані особи відмовилися виконати законні вимоги військовослужбовців щодо пред’явлення для перевірки документів. Натомість почали нецензурною лайкою ображати прикордонників, чинити злісну непокору, погрожувати фізичною розправою та вбивством”, – пише пресслужба.

Чоловік, який перебував на пасажирському сидіння, під час конфлікту, здійснив постріл зі стартового пістолета. Після цього разом з товаришами вони намагались вдарити прикордонника. Невгамовних було затримано. Обидва перебували у стані алкогольного сп’яніння. Зокрема в крові водія виявили 0,8 проміле алкоголю.