На Закарпатті п’яний мотоцикліст вчинив ДТП, у якій загинув його 15-річний пасажир

Вчора, 2 лютого, близько 19:45 до поліції надійшло повідомлення від медиків про смертельну аварію у місті Іршава Хустського району.

За викликом на місце події прибула слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії та встановили, що 23-річний житель села Ільниця, керуючи незареєстрованим мотоциклом «Gеоn», перетнув зустрічну смугу руху, виїхав на тротуар та допустив зіткнення з бетонною огорожею.

Внаслідок цього, 15-річний пасажир мотоцикла, який перебував без захисного шолома, отримав тілесні ушкодження від яких помер у кареті швидкої медичної допомоги. До лікарні з тілесними ушкодженнями було доставлено і водія мотоцикла.

У результаті його освідчення з’ясувалося,, що за кермом транспортного засобу він перебував у стані алкогольного сп’яніння. У його крові виявлено 1,7 проміле алкоголю.

Наразі 23-річного водія затримано у процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі вже повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, тобто Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого.

Відповідно до санкції статті затриманому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Поліція Закарпатської області