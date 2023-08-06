На Закарпатті п’яний водій вчинив смертельну аварію: загинула жінка та 2-річна дитина, ще троє людей важко травмовані (фото)

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Вчора, 5 серпня, близько 19:40 у селі Велика Копаня, що на Берегівщині, сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля «Mercedes Benz» здійснив наїзд на двох пішоходів – 33-річну жінку з 8-річною дитиною, які рухалися по узбіччю дороги в попутному напрямку. Після цього водій допустив зіткнення з автомобілем марки «Volkswagen Golf», що знаходився праворуч на узбіччі. В останній автівці перебувала молода сім’я – 21-річний водій, його 20-річна дружина та їх 2-річний син.

Внаслідок цієї аварії з місця події було госпіталізовано всіх п’ятьох потерпілих. Однак від отриманих травм у лікарні померла 33-річна жінка-пішохід та 2-річна дитинка, яка перебувала у автівці. 8-річну дівчинку та 21-річного водія «Volkswagen Golf» рятують медики в реанімаційному відділенні, 20-річна жінка поміщена на лікування до травматології.

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На місці аварії працювали слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції та криміналісти. Поліцейські провели всі першочергові слідчі дії та ретельно зафіксували всі сліди та речові докази на місці події.

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Також правоохоронці освідчили 24-річного водія автомобіля «Mercedes Benz». З’ясувалося, що зловмисник перебував за кермом транспортного засобу під дією алкоголю (0,83 проміле) та наркотиків.

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Працівники поліції затримали останнього у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, тобто Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що призвело до загибелі кількох людей.

Затриманому загрожує від 7 до 12 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років. У справі триває досудове розслідування та буде проведено ряд необхідних для встановлення об’єктивних обставин експертних досліджень.

Поліція Закарпатської області

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