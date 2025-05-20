На Закарпатті пара покидьків посадила дитину на ланцюг, а потім підпалила. Хлопчик помер у лікарні

Мукачівський суд відправив на 9 років за ґрати співмешканців, які напідпитку посадили малолітню дитину на ланцюг, а потім спричинили займання хлопчика. Той помер після кількох днів у лікарні з 80% опіками тіла.

Про це йдеться у вироку Мукачівського міськрайонного суду.

Інцидент трапився ще 13 травня 2024 року в селі Серне Берегівського району. Близько 15:00 додому зі школи повернувся малолітній хлопчик. У цей час у подвір’ї були п’яні його мати та її співмешканець.

Жінка почала сварити хлопця — мовляв, він вкрав чи то 3 тисячі гривень, чи то телефон. Раптом у присутніх «з’явилася дурна ідея» прив’язати хлопчика до стовпа на дворі будинку металевим ланцюгом за шию. Зі слів матерів, це вирішили зробити «з метою виховання».

Після того, як хлопчик пробув певний час прикутим, жінка почала знову його сварити. У цей момент вона вилила йому на груди певну рідину з пластикової пляшки (імовірно, бензин). Неподалік сидів її співмешканець, який клацав запальничкою.

Далі покази різняться — чоловік чи то підпалив хлопчика запальничкою, чи то кинув у нього цигарку. Також різняться слова свідків щодо того, чи був на момент займання хлопчик ще на ланцюгу, чи його вже звільнили.

Хлопчика загасили водою та перевдягли. Швидку допомогу йому не викликали — батьки нібито запитали його, чи треба, але дитина не могла знати. Коли додому з роботи прийшла бабуся, вона побачила, що у хлопчика обпалені руки. Про інцидент їй нічого не сказали. Тож вона пішла до сусідки, аби та викликала фельдшера.

Сам хлопчик, з показів свідків, намагався взяти провину на себе і казав, що обпікся та пролив на себе бензин. У ДСНС, коли повідомляли про інцидент, писали нібито хлопчик розлив на себе бензин, коли вирішив спалити сміття на городі.

Як виявилося, травми хлопчика була набагато тяжчими — у нього було 80% опіків тіла. Його забрала «швидка». Лише на другий день після госпіталізації мати поїхала до лікарні. За кілька днів дитина померла у реанімації.

Обвинувачені визнали свою провину частково — лише в тому, що не викликали дитині «швидку».

Секретар селищної ради у селища Батьово, яка разом з начальником Служби у справах дітей, та іншими посадовцями їздили на місце інциденту, розповіла, що дитина дуже боялася мами, і ще перед цією подією він сказав їй про це сам.

Суд визнав обвинувачених винними за статтями ч. 2 ст. 121 ККУ України та ч. 1 ст. 135 КК України. Їм присудили по 9 років позбавлення волі. // hromadske