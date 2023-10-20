На Закарпатті перед судом постане група рекетирів, які вимагали неіснуючі борги у підприємців

Слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області скерували для судового розгляду матеріали провадження щодо двох рекетирів, які вимагали неіснуючий борг із місцевого підприємця. Досудове розслідування у справі завершено. За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Співробітники Головного управління Національної поліції в Закарпатській області завершили досудове розслідування у справі щодо вимагання двома мукачівцями неіснуючого боргу з місцевого підприємця. Заходи з викриття протиправної діяльності 27-річного та 34-річного мукачівців поліцейські проводили наприкінці серпня за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Закарпатській області.

Саме тоді правоохоронці, у результаті оперативної роботи, впіймали зловмисників на «гарячому». Було встановлено, що мукачівці, погрожуючи фізичною розправою підприємцю та його родині, вимагали з бізнесмена щомісячно сплачувати їм 1500 доларів США.

Під час чергової зустрічі з потерпілим зловмисників і затримали. У них вилучили отримані від потерпілого гроші та інші речові докази, що підтверджують причетність фігурантів до протиправної діяльності.

Зловмисників одразу помістили до ізолятора тимчасового тримання, а за фактом вимагання, вчиненого організованою групою осіб у період дії воєнного стану, слідчі поліції повідомили їм про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України.

Наразі, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, слідчі поліції завершили досудове розслідування у справі. Обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження скеровано для судового розгляду. За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області