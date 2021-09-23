На Закарпатті підприємців та посадовця підозрюють у заподіянні державі багатомільйонних збитків

Слідчі поліції Закарпаття за оперативного супроводу співробітників СБУ та під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили про підозру вісьмом приватним підприємцям із Закарпаття та посадовцю, який свідомо погодив їх діяльність. Вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжного заходу

На Закарпатті слідчі поліції проводять досудове розслідування за фактом порушення правил охорони та використання надр.

Як з’ясували поліцейські, вісім приватних підприємців протягом кількох років видобували піщано-гравійну суміш у прибережжі річки Тиса без спеціального на це дозволу. Маючи погодження тільки на розчистку русла річки та її приток, підозрювані, задля власного збагачення, привласнювали видобуту піщано-гравійну суміш та продавали її іншим особам.

У ході слідства поліцейські встановили, що до злочину причетний і посадовець з Тячівщини, у чиї обов’язки входить збереження місцевої екосистеми. Знаючи, що підприємці неналежним чином оформили документи, службовець дав згоду на виконання ними робіт.

Обстеживши ділянки, де видобували піщано-гравійну суміш, поліцейські з’ясували, що незаконні дії фігурантів призвели до фінансових збитків державі на суму понад 76 мільйонів гривень.

Слідчі повідомили підприємцям про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.240 КК України, тобто незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Умисні протиправні дії посадовця кваліфікували за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (Службова недбалість). Збитки, заподіяні державі, сягають 56 мільйонів гривень.

Досудове розслідування здійснюється за оперативного супроводу співробітників СБУ та за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області