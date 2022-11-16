На Закарпатті подружжя організувало підроблення документів для виїзду військовозобов’язаних за кордон

В ході досудового розслідування у справі, щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління Нацполіції в Закарпатській області повідомили про підозру двом мешканцям Мукачева.

Поліцейські спільно з військовослужбовцями ДПСУ та співробітниками СБУ встановили, що 35-річна жінка та її 45-річний чоловік, за грошові кошти в сумі від 4 000 до 8 000 доларів США, займалися організацією виготовлення для чоловіків призовного віку неправдивих висновків щодо проходження військово-лікарської комісії та в подальшому отримання довідок про непридатність до несення військової служби.

Таким чином їхні клієнти отримували можливість виїзду за кордон.

Правоохоронці затримали зловмисників в момент отримання ними частини оплати від чергового клієнта, а саме 2 тисяч доларів США. Чоловіка і жінку затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За даним фактом в поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону, обом вже повідомлено про підозр. Чоловіку також уже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Наразі слідство у справі ще триває. Встановлюються ймовірні спільники підозрюваних.

Поліція Закарпатської області