На Закарпатті поліцейські попередили незаконний перетин кордону трьома нелегалами

Поблизу кордону з Румунією група реагування патрульної поліції виявила неподалік селища міського типу Тересва Тячівського району трьох іноземців без відповідних документів. Наразі вирішується питання щодо видворення нелегалів з території України

Вчора, 8 лютого, співробітники групи швидкого реагування поліції під час патрулювання біля смт. Тересва помітили трьох осіб, які рухалися в бік “зеленого” кордону. Їх виявили в полі за 1,5 кілометри від лінії розмежування з Румунією.

Троє осіб, віком від 25 до 30 років, є громадянами країн Азії. Жоден з них не мав відповідних документів, які б дозволяли їх перебування на території нашої держави. Нелегали не змогли пояснити правоохоронцям і причин свого знаходження на Закарпатті.

Враховуючи всі ці обставини, ймовірно вказані особи мали на меті незаконно перетнути кордон України та потрапити до країн Європейського Союзу. Однак поліцейські попередили спробу нелегального перетину та передали іноземців міграційній поліції до Головного управління Національної поліції у Закарпатській області в Ужгороді. Згодом їх доставили до обласної міграційної служби, де наразі проводиться робота з видворення нелегалів за межі території України.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області