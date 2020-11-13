На Закарпатті поліцейські розшукали хустянина, який переховувався за вчинення розбою

30-річний житель села Стеблівка Хустського району обвинувачується у вчиненні злочину передбаченого статтею 187 Кримінального кодексу України (Розбій).

Зловмисник тривалий час, майже 8 років, переховувався за межами області. Таким чином намагався уникнути покарання.

Закарпатські поліцейські провели ряд оперативних заходів та з’ясували, що обвинувачений може переховуватися саме в Житомирській області. Туди й виїхали місцеві правоохоронці. Так, вчора, 12 листопада, спільно з житомирськими колегами оперативникам вдалося затримати втікача.

Наразі розшукуваного вже доставлено на Закарпаття та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Обвинуваченому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області