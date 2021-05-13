На Закарпатті поліцейські розшукали п’яного водія, який наїхав на велосипедиста та втік з місця ДТП

У селі Великі Ком’яти, що на Берегівщині, вчора увечері трапилася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої травмувався 63-річний велосипедист.

Прибувши за викликом поліцейські встановили, що водій невстановленого автомобіля наїхав на потерпілого та втік з місця події.

Правоохоронці оперативно спрацювали та встановили, що до аварії причетний 39-річний водій «Mercedes Vito». Вже за кілька годин поліцейські розшукали правопорушника.

Попередньо з’ясовано, що близько 23:00, рухаючись в напрямку села Великі Ком’яти, водій автівки не впорався з керуванням та допустив наїзд на велосипедиста, який їхав узбіччям дороги в попутному напрямку.

Окрім цього, поліцейські освідчили правопорушника та виявили у його крові 3,1 проміле алкоголю.

Потерпілий велосипедист зараз проходить медобстеження. За висновками медиків, щодо ступеню важкості отриманих потерпілим тілесних ушкоджень, події буде надано правову оцінку.

Поліція Закарпатської області