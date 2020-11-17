На Закарпатті поліцейські схопили рецидивіста-хмельничанина зі зброєю та наркотиками

Сьогодні, 17 листопада, до поліції на спецлінію «102» зателефонував мешканець Іршавського району, який повідомив, що дорогою у селі Дунковиця помітив чоловіка, у якого імовірно при собі є зброя. Заявник детально описав підозрілого водія та автівку, на якій той рухається.

Також він повідомив, що останній поїхав у напрямку Мукачева.

Поліція оперативно відреагувала на повідомлення. Вже за лічені хвилини, оперативники обласного управління поліції спільно з колегами з Мукачівського районного відділення та за силової підтримки спецпризначенців КОРД, раптово застали на одній з автозаправних станцій в селі Верхній Коропець чоловіка, якого описував заявник.

Поліцейські встановили, що за кермом автомобіля марки «Renault» перебував 42-річний мешканець Хмельницької області. Чоловік неодноразово відбував покарання за майнові злочини в установах виконання покарань. Загалом за ґратами зловмисник провів 24 роки.

При поверхневому огляді слідчі вилучили у фігуранта предмет, схожий на пістолет та наркотичні речовини. Також вилучили і автомобіль, на якому пересувався хмельничанин.

За фактом злочину слідчі поліції відкрили два кримінальні провадження — за статтею 263, 309 Кримінального кодексу України, тобто незаконне поводження зі зброєю та незаконне зберігання наркотиків.

Наразі оперативники встановлюють мету зберігання раніше судимим чоловіком заборонених речовин та предметів, та причини його перебування на Закарпатті.

Досудове розслідування триває.

Поліція Закарпатської області