На Закарпатті поліцейські викрили канал переправи нелегалів до країн ЄС

Оперативники міграційної поліції області спільно з поліцейськими Хустського районного управління викрили групу осіб, які переправляли нелегалів через держкордон України до країн Європейського союзу. У справі триває досудове розслідування

Оперативники міграційної поліцїі спільно зі слідчими Хустського районного управління за участі співробітників Державної прикордонної служби заблокували діяльність каналу переправлення нелегальних мігрантів через держкордон України та викрили причетних до злочину осіб.

Під час відпрацювання оперативної інформації на минулому тижні правоохоронці затримали жителя Чернівецької області, який транспортував до прикодонної зони вихідців з країн Південної Азії.

Поліцейські з’ясували, що у фігуранта є спільники і вже 26 березня було викрито ще одного з них.

40-річного мешканця Тячівського району правоохоронці розшукали у одному з комплексів відпочинку в селі Шаян, що на Хустщині, де він перебував разом із двома клієнтами- іноземцями. Встановлено, що чоловік за грошову винагороду мав сприяти переправленню нелегалів через держкордон.

За вказаними фактами слідчі проводять досудове розслідування за частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України, тобто сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів та усуненням перешкод, вчиненого щодо кількох осіб.

За скоєне фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області