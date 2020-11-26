На Закарпатті поліцейські викрили співорганізатора каналу переправи нелегалів через кордон

Нещодавно поліцейські Закарпаття, спільно з працівниками Державної прикордонної служби, перешкодили спробі нелегальної переправи іноземців через держкордон. Йдеться про спецоперацію, яка мала місце в селі Яноші, де правоохоронці зупинили мікроавтобус «Mercedes Vito» з двома нелегалами. Тоді поліцейські встановили причетність до організації злочину двох мукачівців. За фактом було відкрито кримінальне провадження.

Під час розслідування справи співробітники Відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, ГУНП в Закарпатській області та слідчі Берегівського відділу поліції встановили, що до злочину може бути причетним 26-річний мешканець смт.Тересва Тячівського району.

З метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, за ухвалою суду поліцейські провели обшук будинку чоловіка.

У помешканні фігуранта злочину поліцейські виявили засоби зв’язку, які чоловік міг використовувати під час неправомірної діяльності, а також спеціальні жилети для переправи нелегалів водоймами та інші речі, які відіграють значення в доказуванні вини зловмисника.

Усі речові докази вилучено та долучено до матеріалів досудового розслідування.

Вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру у скоєні ним злочину.

Поліція Закарпатської області