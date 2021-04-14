На Закарпатті поліцейські викрили зловмисника, який силою утримував у неволі іноземців

12 квітня пізно ввечері до поліції надійшло повідомлення від жительки смт. Великий Березний, яка повідомила, що на її подвір’я увійшли троє невідомих чоловіків, які не спілкуються українською мовою та, ймовірно, потребують медичної допомоги.

Негайно прибувши за вказаною адресою, поліцейські викликали швидку, оскільки чоловіки були з очевидними тілесними ушкодженнями, після чого встановили їхні особи. Всі троє виявилися громадянами Індії, віком 20, 24 та 26 років.

Залучивши перекладача, працівникам поліції вдалося поспілкуватися з іноземцями, які розповіли, що на територію України вони прибули ще наприкінці минулого року з метою в подальшому нелегально потрапити до країн Європейського союзу. Для цього вони познайомилися з так званим «агентом», який обіцяв їм допомогти в цьому намірі і координував всі їхні подальші дії.

Дотримуючись вказівок, іноземці деякий час проживали в орендованій квартирі у столиці, а згодом приїхали до Великого Березного на Закарпаття, де їх поселили в будинку одного з місцевих мешканців. Там, під контролем наглядачів, вони провели близько трьох діб.

Потерпілі розповідають, що в будинку їх били та вимагали грошові кошти. Після чергових побоїв чоловіки наважилися на втечу – один з них розбив вікно на другому поверсі будинку та вистрибнув з нього, іншим двом вдалося втекти через двері. Так вони й потрапили на подвір’я до заявниці, яку просили про допомогу.

Оперативники відділу міграційної поліції спільно з місцевими поліцейськими оперативно встановили, що будинок, в якому утримували іноземців, може належати 41-річному місцевому жителю, який в 2019 році вже фігурував у справі щодо аналогічного злочину та зараз матеріали кримінального провадження вже перебувають на стадії судового розгляду.

Для виявлення та фіксації відомостей щодо кримінального правопорушення закарпатські слідчі спільно з оперативниками міграційної поліції провели санкціонований обшук помешкання фігуранта. Всі вилучені речові докази будуть скеровані для дослідження експерту, за висновками якого будуть прийматися подальші процесуальні рішення.

Зараз досудове розслідування, розпочате за ч.2 ст.146 Кримінального кодексу України, триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Поліція Закарпатської області