На Закарпатті поліцейські вилучили із неблагополучної сім’ї двох маленьких діток

Вчора, 27 листопада, співробітники Тячівського районного відділу поліції негайно відреагували на повідомлення місцевих мешканців про неналежне виховання двох діток в селищі міського типу Буштино.

Ювенальні поліцейські вже працювали з родиною, 23-річній мамі пояснювали, що та повинна краще дбати про своїх дітей. Свого часу ситуація покращилася, однак вчора правоохоронці побачили жахливі умови і тому забрали у жінки голодних, брудних, замерзлих дітей.

Трьохрічного хлопчика і однорічну дівчинку тимчасово передали їхньому рідному дядькові. У чоловіка з села Колодне є теплий будинок та їжа для малюків. Він виховує власну донечку. Розповідає, що не знав про нелюдські умови, в яких опинилися його племінники, адже донедавна його сестра ще піклувалася про своїх дітей.

Мешканка Буштино, яка не виконували обов’язки, щодо виховання своїх дітей, нестиме адміністративну відповідальність відповідно до статті 184 КУпАП. Наразі вирішується питання про подальші дії соціальних служб щодо позбавлення матері батьківських прав.

Поліція Закарпаття наголошує, що у випадках, коли ви володієте інформацією про факти неналежного виховання дітей, дуже важливо повідомляти про це поліцію негайно. Лише спільними зусиллями ми зробимо життя маленьких закарпатців безпечним.

Поліція Закарпатської області