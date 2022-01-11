На Закарпатті поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вбивстві рідного брата

Вчора, 10 січня, близько 14:40 до поліції надійшло повідомлення про смерть 49-річного жителя села Ільниця. Заявник повідомив, що виявив свого родича мертвим у його ж будинку.

Прибувши за викликом, поліцейські та медики оглянули тіло загиблого та з’ясували, що смерть настала після поранення грудної клітини ножем.

На місці події поліцейські провели невідкладні слідчі дії та встановили попередні обставини злочину. З’ясувалося, що між потерпілим та його 56-річним братом виникла побутова сварка, у ході якої останній схопив кухонного ножа та вдарив ним потерпілого у груди.

В результаті отриманого ушкодження 49-річний житель Ільниці помер до приїзду швидкої медичної допомоги.

Підозрюваного у злочині 56-річного чоловіка поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України. Йому інкримінують частину 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. За скоєне зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області