На Закарпатті поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вбивстві рідного брата

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Вчора, 10 січня, близько 14:40 до поліції надійшло повідомлення про смерть 49-річного жителя села Ільниця. Заявник повідомив, що виявив свого родича мертвим у його ж будинку.

Прибувши за викликом, поліцейські та медики оглянули тіло загиблого та з’ясували, що смерть настала після поранення грудної клітини ножем.

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На місці події поліцейські провели невідкладні слідчі дії та встановили попередні обставини злочину. З’ясувалося, що між потерпілим та його 56-річним братом виникла побутова сварка, у ході якої останній схопив кухонного ножа та вдарив ним потерпілого у груди.

В результаті отриманого ушкодження 49-річний житель Ільниці помер до приїзду швидкої медичної допомоги.

Підозрюваного у злочині 56-річного чоловіка поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України. Йому інкримінують частину 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. За скоєне зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області

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