На Закарпатті поліцейські затримали іноземця, що перебував у міжнародному розшуку

Сьогодні, 27 квітня, на пункті пропуску «Ужгород», під час перевірки прикордонниками особи через базу розшуку Інтерполу відбулося спрацювання.

На місце події оперативно прибули співробітники сектору міжнародного поліцейського співробітництва спільно з працівниками Ужгородського районного управління поліції, які з’ясували, що до України намагається в’їхати розшукуваний за скоєння правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху громадянин Словаччини.

Встановлено також, що під час проходження прикордонного контролю, для безперешкодного в’їзду до України, зловмисник використав чужий документ.

У відповідності до чинного законодавства чоловіка затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Зараз вирішується питання щодо його тимчасового арешту.

Поліція Закарпатської області