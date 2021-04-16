На Закарпатті поліцейські затримали на хабарі працівника Держагентства лісових ресурсів

Співробітник одного з лісомисливських господарств Закарпаття одержав від місцевого мешканця 32 тисячі гривень. Загалом підозрюваний вимагав 2000 доларів США або автомобіль на іноземній реєстрації такої вартості.

За неправомірну вигоду чоловік обіцяв «закрити очі» на незаконну порубку деревини цінних порід на території господарства та дозволити її подальше транспортування.

Вчора, 15 квітня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області з колегами-правоохоронцями затримали працівника лісгоспу в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 20 000 гривень отриманої ним неправомірної вигоди вилучили. Раніше задокументовано факт отримання фігурантом першого «траншу» хабаря – 12 000 гривень.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Львові, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України