На Закарпатті поліцейські затримали жінку, причетну до вбивства свого чоловіка

Поліцейські Рахова розслідують справу щодо смерті 53-річного жителя райцентру. Повідомлення про подію надійшло до поліції 5 травня, близько 22:00. За словами заявника, до нього звернулася сусідка, яка розповіла, що у власній квартирі, виявила свого чоловіка в крові.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, працівники якої встановили, що на тілі померлого наявні ознаки насильницької смерті, а саме ножові поранення. Провівши всі невідкладні слідчі дії, співробітники поліції встановили, що до вбивства потерпілого причетна його 49-річна дружина.

З‘ясувалося, що між подружжям під час розпивання алкогольних напоїв виникла сварка, і тоді жінка схопила ножа та вдарила ним чоловіка в живіт.

Внаслідок спричиненої травми, останній помер у реанімаційному відділенні місцевої лікарні.

За фактом умисного вбивства слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України.

Наразі фігурантку затримано у порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

За скоєне жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області