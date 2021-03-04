На Закарпатті поліцейські затримали зловмисника на збуті метамфетаміну

Поліція Закарпаття продовжує активну боротьбу з наркозлочинністю в регіоні. Здійснюючи оперативні заходи з викриття наркоторговців, наприкінці минулого року поліцейські вийшли на слід 31-річного жителя села Велика Бийгань, що на Берегівщині. Поліцейські встановили алгоритм, за яким діє зловмисник та в результаті затримали його «на гарячому».

Так, вчора, 3 березня, під час продажу дози метамфетаміну у місті Берегово поліцейські затримали 31-річного збувача. У чоловіка вилучили товар та гроші, здобуті злочинним шляхом.

Наразі у кримінальному провадженні розпочатому за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Працівники оперативних підрозділів встановлюють канали постачання незаконного товару до збувача. Самого ж фігуранта злочину затримано у порядку статті 208 КПК України.

До обрання йому запобіжного заходу зловмисник перебуватиме у ізоляторі тимчасового тримання.

За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області