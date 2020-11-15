На Закарпатті поліцейські затримали зловмисника, який переховувався від слідства

Працівники поліції Міжгірщини та Виноградівщини затримали 26-річного чоловіка, який після скоєння ним злочину переховувався від слідства. Наразі він перебуває під вартою

Слідчі Міжгірського відділення поліції завершили досудове розслідування справи, що стосується крадіжки грошей з місцевої кав’ярні. Обвинуваченим у справі є 26-річний мешканець Виноградівщини.

Окрім цього вже встановлено, що вказаний чоловік підозрюється і у вчиненні злочину на території Виноградівщини.

Зловмисник намагався уникнути відповідальності та протягом останнього часу переховувався від органів поліції та суду.

Однак, у результаті спільної роботи поліцейських Міжгірщини та Виноградівщини, місцезнаходження чоловіка вдалося встановити. Мешканця села Веряця затримали у місті Виноградово.

Фігуранта поліцейські доставили до суду, вчора, 14 листопада, йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі втікача поміщено до слідчого ізолятора.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області