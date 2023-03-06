На Закарпатті поліцейські затримали озброєного наркоторговця

Співробітники кримінальної поліції Берегівського районного відділу, спільно з працівниками СБУ, припинили злочинну діяльність 44-річного місцевого наркоторговця.

Зловмисника затримали під час чергового збуту амфетаміну. Підозрюваний встиг передати наркотовар і отримати взамін грошові кошти.

Одразу після затримання слідчі повели санкціонований судом обшук за місцем проживання наркоторговця. В його будинку правоохоронці виявили сховки з наркотиками та зброєю. Вилучено пакунки з марихуаною, згортки з метамфетаміном, пристрій для вживання наркотичних речовин та грошові кошти. Крім того, зловмисник незаконно зберігав дві гранати, ручні запали до них, близько 150 патронів, пістолет, приціли до рушниці та ножі.

Всі речові докази скеровано експертам для дослідження.

Самого ж фігуранта, в порядку статті 208 КПК України, помістили до ізолятора тимчасового тримання. За процесуальним керівництвом Берегівської окружної прокуратури слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні злочинів за ч.1, 2 ст.307 ККУ т ч.1 ст. 263 ККУ, тобто Збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Фігурантові загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Оперативні заходи у справі тривають. Встановлюється джерело походження наркотиків та зброї, а також мета її зберігання.

Поліція Закарпатської області