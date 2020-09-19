На Закарпатті поліцейські завершили слідство стосовно групи «рекетирів»

За вимагання коштів двом обвинуваченим може загрожувати до семи років позбавлення волі.

У червні цього року оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області, детективи слідчого управління поліції області за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури затримали двох жителів міста Хуст, які вимагали кошти з громадянина.

Потерпілий виконував будівельні роботи та отримав за свою працю 21 тисячу гривень. Однак, зловмисники вирішили повернути кошти злочинним шляхом. Вимагання грошей супроводжувалось побиттям та навіть погрозами вбивства.

Після затримання зловмисникам слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Ужгородським міськрайонним судом Закарпатської області підозрюваним було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальні акти направлено до суду для розгляду по суті.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України