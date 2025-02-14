На Закарпатті поліція провела затримання осіб, причетних до збуту зброї та бойових припасів (фото)

На території Закарпатської області співробітники кримінальної поліції провели ряд затримань у рамках протидії незаконному обігу зброї у регіоні. Зокрема заходи було проведено у Берегівському, Хустському та Мукачівському районах.

Так, за збут бойової зброї та боєприпасів співробітники Відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції затримали 18-річного жителя райцентру; співробітники Відділення поліції №1 Мукачівського РУП – 54-річного жителя Сваляви; співробітники Хустського районного управління – 45-річного жителя села Нижнє Селище.

Загалом у ході проведення оперативних заходів закарпатські правоохоронці вилучили з незаконного обігу автомат Калашникова, дев’ять гранат, сім кілограмів артилерійського пороху, два гранатометні постріли та 664 набої.

Усіх трьох фігурантів слідчі поліції затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. За процесуального курівництва прокуратури, їх дії в поліції кваліфікували за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. У справах триває досудове розслідування.

За скоєне затриманим загрожує до 7 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області