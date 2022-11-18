На Закарпатті поліція припинила незаконний видобуток гравію: відкрито кримінальні провадження

Співробітники сектору захисту інтересів суспільства і держави Головного управління Національної поліції в Закарпатській області постійно проводять перевірки дотримання норм чинного законодавства в питаннях використання надр та видобування корисних копалин.

Лише за минулу добу поліцейські виявили два випадки незаконного видобутку гравію. У селі Тисобикень Берегівського району мова йде про збитки для громади, які можуть оцінюватися у кілька мільйонів гривень. На місці події працювали дві вантажівки та один навантажувач.

Водії транспортних засобів не змогли представити правоохоронцям жодних дозвільних документів.

Інший подібний випадок трапився у селі Вишково Хустського району. На місці події працювали дві одиниці спецтехніки, без будь-яких документів, які б підтверджували законність видобутку.

У обох випадках поліцейські вилучили транспортні засоби, які використовувалися для вчинення злочину. Всі ці відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 240 Кримінального кодексу України, тобто Порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин.

Наразі у справі триває досудове розслідування. Встановлюються інші можливі співучасники.

Поліція Закарпатської області