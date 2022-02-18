На Закарпатті поліція розшукує організатора наркоугруповання (фото)

Співробітники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР НПУ розшукують організатора наркоугруповання – Івана Бучину. 29-річний житель Мукачева обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Підозрюваний мав з’явитися на судове засідання для обрання відносно нього запобіжного заходу. Однак останній переховується від правоохоронних органів.

Його прикмети: зріст 180-185см, волосся русяве, коротке, спортивної тілобудови.

Просимо всіх, кому може бути відомо місце перебування фігуранта, невідкладно повідомити про це до найближчого відділу поліції або за номером «102». Анонімність гарантуємо.

Поліція Закарпатської області