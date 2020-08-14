На Закарпатті поліція викрила водія, який «під кайфом» перевозив нелегалів

Чотирьох громадян іншої держави з ймовірно недійсними документами, виявили у авто 40-річного українця. Чоловіка зупинили поліцейські на посту у Нижніх Воротах. Наразі у справі розпочате досудове розслідування

Закарпатські поліцейські спільно з патрульними здійснювали профілактичні заходи на межі області. Під час огляду зупиненого для перевірки автомобіля «Volkswagen Borа», працівники відділу боротьби зі злочинами пов’язаними з торгівлею людьми виявили у авто чотирьох іноземців.

Як з’ясувалося, строки дії документів, які наявні у чоловіків, вичерпані. А отже, законних підстав для перебування в Україні у них немає. Крім того, сам водій керував автівкою у стані наркотичного сп’яніння. Це засвідчили відповідні тести. На чоловіка було складено адмінматеріали за статтею 130 КУпАП, тобто керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Відносно ж пасажирів автомобіля, то найближчим часом їх буде видворено за межі країни. У справі вирішується питання про початок розслідування за статтею 332 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області