На Закарпатті поліція заблокувала черговий канал переправлення через кордон військовозобов’язаних

Співробітники Головного управління Національної поліції в Закарпатській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у співпраці з військовослужбовцями Чопського прикордонного загону ліквідували механізм незаконного переправлення через кордон осіб, що підлягають мобілізації.

У ході слідства поліцейські встановили, що організував злочинну схему 29-річний житель Ужгорода. Зловмисник підшукував військовозобов’язаних чоловіків, яким за 6600 євро пропонував організувати незаконний перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску.

У ході оперативних заходів поліцейські встановили, що наступним фігурант планує переправити чоловіка, який до області приїхав нещодавно. Його організатор поселив до орендованого помешкання у обласному центрі Закарпаття, а наприкінці минулого тижня телефоном повідомив про плановий час майбутнього трансферу.

Уже за кілька днів фігурант, отримавши розрахунок, на своєму автомобілі доставив клієнта в Мукачево. Там для прикриття своєї протиправної діяльності, зловмисник скористався послугами перевізника, який за обумовлену суму мав транспортувати військовозобов’язаного до Берегівського району, звідки останній мав втекти з України.

Саме у селі Горбок водія з клієнтом зупинили прикордонники, а поліцейські тим часом розшукали та затримали організатора злочинного механізму. У його авто, яке зупинили у селі Барвінок Ужгородського району, правоохоронці виявили прихованими 6600 євро, отримані за незаконні послуги.

Організатора незаконної схеми поліцейські затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Його дії кваліфікували за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів.

Окрім цього, у адміністративному порядку затримали і іншого учасника схеми. У справі триває досудове розслідування, у ході якого поліцейські встановлять ролі усіх причетних до злочину осіб.

Поліція Закарпатської області