На Закарпатті поліція заблокувала два канали поставок нелегальної зброї до регіону

Співробітники кримінальної поліції Берегівського районного відділу у співпраці зі Службою безпеки України провели оперативні заходи щодо протидії незаконному обігу зброї. В результаті правоохоронцям вдалося виявити та заблокувати два канали поставок та збуту вогнепальної зброї й боєприпасів в області.

Організаторами є 27-ми та 51-річний місцеві жителі, обоє раніше судимі.

В ході проведення негласних заходів оперативники провели кілька контрольних закупок і таким чином отримали беззаперечні докази злочинної діяльності фігурантів та не допустили поширення зброї серед криміналітету у регіоні.

Так, з незаконного обігу вилучено тротилові шашки, два автомати Калашникова зі спорядженими магазинами, корпуси гранат із запалами, гранатометні постріли, магазини-диски до кулемета Дегтярьова, електродетонатори та майже 2000 набоїв різного калібру.

Слідчі поліції інкримінують затриманим ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу країни. За процесуального керівництва окружної прокуратури обом чоловікам повідомлено про підозру.

Розслідування у справі триває. Всі речові докази досліджують експерти.

Поліція Закарпатської області