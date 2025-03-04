На Закарпатті поліція заблокувала ще дві схеми переправлення ухилянтів через кордон

Співробітники поліції у співпраці з працівниками СБУ та ДПСУ заблокували ще два канали незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України поза встановленими офіційними пунктами пропуску.

Одна зі схем функціонувала в межах Берегівського району. Співробітники Мукачівського районного управління поліції встановили, що до неї причетний 58-річний житель міста Мукачево. Зловмисник зустрічав клієнтів на залізничному вокзалі в селищі Батьово, проводив їм детальний інструктаж та супроводив максимально близько до лінії українсько-угорського кордону.

Саме під час чергового такого переправлення військовозобов’язаного до Угорщини та отримання за незаконні послуги грошей, зловмисника затримали правоохоронці. У нього вилучено 2 тисячі доларів, які заплатив клієнт за втечу з країни, та інші речові докази, які свідчать про причетність до злочину.

Ще одну схему заблокували правоохоронці на Рахівщині. У ході досудового розслідування співробітники Рахівського районного відділу поліції з’ясували, що до незаконного переправлення громадян України причетний 40-річний житель села Богдан. Зловмисник пояснював клієнтам, як дібратися населеного пункту в обхід наявних на території району блокпостів, а надалі — на мотоциклі супроводжував до держрубежу. Вже звідти військовозобов’язані мали покинути межі держави через ліс. Такі послуги фігурант оцінював в 5 тисяч доларів.

Зловмисника затримали поліцейські під час спроби переправити до Румунії чергового військовозобов’язаного. З місця події було вилучено мотоцикли, як засоби вчинення злочину, та інші речові докази.

Обох переправників співробітники поліції затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їм слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили про підозру за ч. 3 с. 332 Кримінального кодексу України. У справах триває досудове розслідування. Наразі поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до злочинних схем.

Поліція Закарпатської області