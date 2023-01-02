На Закарпатті поліція затримала п’яного водія, який смертельно травмував пішохода

Published

Слідчі Тячівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом смертельного наїзду на пішохода. Водія, який керував автомобілем в стані сп’яніння, поліцейські затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання

Вчора, 1 січня, до поліції надійшло повідомлення про смертельну аварію у селі Лопухів Тячівського району. У повідомленні йшлося, що водій іномарки скоїв наїзд на пішохода. Потерпілий помер на місці аварії.

на закарпатті поліція затримала п’яного водія, який смертельно травмував пішохода

За викликом одразу виїхала слідчо-оперативна група Тячівського районного відділу поліції, працівники якої встановили, що внаслідок аварії, несумісні з життям травми отримав 38-річний місцевий житель.

Поліцейські встановили, що до вчинення аварії причетний 23-річний односельчанин потерпілого. Керуючи автомобілем «Skoda Fabia» він не впорався з керуванням та скоїв наїзд на чоловіка, який йшов посередині проїзної частини дороги. Від отриманих травм пішохід помер на місці ДТП.

на закарпатті поліція затримала п’яного водія, який смертельно травмував пішохода

Водія поліцейські освідчили. З’ясувалося, що він керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. У його крові виявили 1,26 проміле алкоголю.

Наразі зловмисника затримано у порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, тобто Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого. За скоєне зловмисникові загрожує до десяти років позбавлення волі.

Автомобіль фігуранта тим часом помістили на арештмайданчик, а у справі буде призначено ряд експертних досліджень.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області

Like

Tags:

You may also like...