на закарпатті поліція затримала п’яного водія, який смертельно травмував пішохода

Слідчі Тячівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом смертельного наїзду на пішохода. Водія, який керував автомобілем в стані сп’яніння, поліцейські затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання

Вчора, 1 січня, до поліції надійшло повідомлення про смертельну аварію у селі Лопухів Тячівського району. У повідомленні йшлося, що водій іномарки скоїв наїзд на пішохода. Потерпілий помер на місці аварії.

За викликом одразу виїхала слідчо-оперативна група Тячівського районного відділу поліції, працівники якої встановили, що внаслідок аварії, несумісні з життям травми отримав 38-річний місцевий житель.

Поліцейські встановили, що до вчинення аварії причетний 23-річний односельчанин потерпілого. Керуючи автомобілем «Skoda Fabia» він не впорався з керуванням та скоїв наїзд на чоловіка, який йшов посередині проїзної частини дороги. Від отриманих травм пішохід помер на місці ДТП.

Водія поліцейські освідчили. З’ясувалося, що він керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. У його крові виявили 1,26 проміле алкоголю.

Наразі зловмисника затримано у порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, тобто Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого. За скоєне зловмисникові загрожує до десяти років позбавлення волі.

Автомобіль фігуранта тим часом помістили на арештмайданчик, а у справі буде призначено ряд експертних досліджень.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області